HDP’li Günay: Saraylarında ışıltılar içinde yaşarken Türkiye haklarına karanlık, zam dolu bir gelecek bıraktılar

HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Saraylarında ışıltılar içinde yaşarken Türkiye haklarına karanlık, zam dolu bir gelecek bıraktılar" değerlendirmesini yaptı.

Günay, HDP Genel Merkezi'nde "Yönetememe krizinin sonucu olarak ekonomik kriz can yakıyor. Türkiye yeni yıla yeni zamlar gerçeği ile girdi. Saraylarında ışıltılar içinde yaşarken Türkiye haklarına karanlık, zam dolu bir gelecek bıraktılar. İktidar derhal istifa etmeli ve seçime gitmelidir." ifadesini kullandı.