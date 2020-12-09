HDP'li Gergerlioğlu'ndan 'ırkçılık' konuşması: Türk Muhammed mahkûm edilmesin, Kürt Özcan katledilmesin diye uğraşıyoruz

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de Genel Kurul'unda yaptığı konuşmada ırkçılık ve cezaevlerindeki hak ihlallerini gündeme getirdi.

Konuşmasında, 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında tutuklanan ve 5 yıllık tutukluluğun ardından müebbet hapse mahkum edilen Harbiye Kara Harp Okulu öğrencisi Muhammed Ali Taş'ın cezaevinde şiddete uğradığını dile getiren Gergerlioğlu, Hakkari'de asker kurşunu ile öldürüldüğü iddia edilen Özcan Erbaş'ı da hatırlatarak, "Türk ve Kürt gençleri zulme uğramasın; birisi müebbet hapse mahkûm edilmesin, öbürü de katledilmesin diye uğraşıyoruz" dedi.

Gergerlioğlu, konuşmasının devamında Türkiye'nin Çin ile yaptığı ticaret anlaşmaları nedeniyle Uygur Türkleri'ne yapılanlara sesiz kaldığını söyleyerek "Biz, Uygur Türklerine de sahip çıkıyoruz, Kürtlere de sahip çıkıyoruz, Araplara da sahip çıkıyoruz, Sünnilere de, Alevilere de sahip çıkıyoruz. Biz insana sahip çıkıyoruz, ırkçılık yapmıyoruz" dedi.