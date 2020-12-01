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Hakkari’de 16 yaşındaki çocuğun asker kurşunuyla öldürüldüğü iddiasına valilik "Havaya yapılan uyarı atışı" dedi

01 Aralık 2020 14:24

Hakkari Valiliği tarafından, Derecik ilçesinde 16 yaşındaki Özcan Erbaş’ın askerin ateş açması sonucu hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Havaya yapılan uyarı atışı sonucunda bir vatandaşımız yaralanmış olup; Derecik Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir" denildi.
 
Yeşilova’dan (İsyan) eski köyleri olan Anadağ’a (Bêruh) palamut toplamak ve piknik yapmak için giden üç kişiye dün saat 15.00 sıralarında askerler tarafından ateş açıldı, 16 yaşındaki Özcan Erbaş vurularak öldü.

Hakkari Valiliği'nin açıklamasında şöyle denildi:

“30.11.2020 günü saat 14:30 sularında Derecik İlçesi Yeşilova Mahallesi sınır hattı askeri yasak bölgesindeki mücavir alanda yurt dışından yurt içine kaçakçılık maksadıyla girmeye çalışan şüpheli şahıslara karşı görevli Hudut Birliğimiz tarafından sözlü olarak yapılan ikazlara cevap vermemesi üzerine havaya yapılan uyarı atışı sonucunda bir vatandaşımız yaralanmış olup; Derecik Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konu ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir.” 

Halkların Demokratik Partisi Hakkari Milletvekili  Sait Dede sosyal medya hesabından konuyla ilgili, “Yine bir Kürt genci yine vicdansızca bir infaz. 16 yaşındaki Özcan Erbaş, bugün saat 15.00 civarlarında Hakkari’nin Derecik İlçesi’nin Birox Köyü’nde asker kurşunu ile katledildi. Biliyoruz yine cezasızlık zırhı ile korunmaya çalışılacak. Ama biz yüzyıl da geçse hesabını soracağız” mesajını paylaştı.

 

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