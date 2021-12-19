HDP'li Gergerlioğlu hak ihlallerini Meclis'e taşıdı: Anayasa Mahkemesi kararının kaderimizi nasıl değiştirdiğini çok iyi biliyoruz

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, düzenlediği basın toplantısında hak ihlallerine uğrayanların fotoğraflarıyla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e ve Anayasa Mahkemesi'ne seslendi. Gergerlioğlu, Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı ve Emine Şenyaşar'ın adalet arayışlarını gündeme getirerek "Anayasa Mahkemesi kararının kaderimizi nasıl değiştirdiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de yaptığı basın toplantısında insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Basın toplantısında yaptığı konuşmada Gergerlioğlu, set çalışanı Çetin Kaya'nın 29 Kasım'da Kadıköy'de polis kurşunuyla öldürüldüğü iddia edilen olayla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama beklediklerini dile getirdi. Ardından Osman Kavala'nın 4 yılı aşkın süredir hala cezaevinde olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, Kavala'nın hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) kararına karşın hala cezaevinde tutulduğunu söyledi.

"Anayasa Mahkemesi geciktirmeden adil bir karar almalı"

Şerif Mesutoğlu'nun işlemediği bir cinayetten dolayı yıllardır Sincan Cezaevi'nde olduğunu ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının beklendiğini belirten Gergerlioğlu şunları söyledi:

"Biz de mahkum ilan edilerek cezaevine atılan bir insanız. Anayasa Mahkemesi kararının kaderimizi nasıl değiştirdiğini çok iyi biliyoruz. O yüzden Şerif Mesutoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin gecikmeden adil bir karar alması gerektiğini net bir şekilde söylüyorum.

Selçuk Kozağaçlı, Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı çok nitelikli bir hukukçu. Mağdurların, mazlumların hakkını savunduğu için, avukatlık yaptığı için, savunan olduğu için cezalandırılarak zindanda.

Mazlum Dönder, şu anda Aksaray Cezaevi'nde çok büyük mağduriyetleri Kırşehir Cezaevi'nde yaşayan bir mahpustu. Kendisi ile cezaevindeyken mektuplaştığımda gerçekten bir mahpus olarak, başka bir mahpusun durumu için çok çok üzülmüştüm. Cezaevinden çıkıp bu halini Meclis'te de dile getireceğime söz vermiştim. Kendisine verdiğim sözü yerine getiriyorum.

Şenyaşar ailesinin dinişi devam ediyor. Hastanedeki cinayet hakkında maalesef bir işlem yapılmıyor. Şenyaşar ailesinin annesi Emine Şenyaşar, destansı bir direniş sergiliyor. Şanlıurfa Adliyesi'nin önünde adalet nöbeti tutuyor."