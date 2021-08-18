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HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındığı TBMM'de: Halkın iradesini kimse yenemez

"Hakkı ve halkı korumaya devam edeceğiz"

18 Ağustos 2021 19:17

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Nöbeti başlattığı Meclis’ten ayakkabılarını ve kıyafetlerini giymesine izin verilmeden gözaltına altına alındığı yerde "Halkın iradesini kimse yenemez" mesajını paylaştı. 

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Mart günü TBMM'den cebren, haramice çıkarıldığım yerdeyim. Devlet Bahçeli emretmiş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un izin vermesiyle bir sabah namazı vakti HDP gruptaki lavabo önünden karakola götürülmüştüm. Halkın iradesini kimse yenemez. Hakkı ve halkı korumaya devam edeceğiz. Çıplak arama ve çok hak ihlalini ortaya çıkardığım için iktidar Yargıyı etkilemiş, uyduruk ceza onatılmış ve AYM kararı beklenmeden, millete sığındığım TBMM'deki adalet nöbetime müdahale etmişlerdi. O sabah çıkarıldığım yerden, TBMM HDP grup koridorundan kamuoyuna mesajlarım var." ifadesini kullandı. 

HDPÖmer Faruk GergerlioğluAdalet Nöbeti

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