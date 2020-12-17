HDP'li Gergerlioğlu: Başörtüsü başörtüsü diye geldiler, insanların iç çamaşırlarını çıkarıyorlar

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, emniyette çıplak arama iddialarına ilişkin, "Başörtüsü diye geldiler, insanların iç çamaşırlarını çıkarıyorlar" diye konuştu.

"Bu hukuksuzluğun, cinsel istismarın bitmesini istiyorum ama bakanlıklar, kurumlar bunu uygulamaya devam ediyorlar" diyen Gergerlioğlu, "Ben bu konuları yıllardan beri anlatıyorum, yüzlerce defa bu konuları götürdüm üstünü örttüler, bir şey yapılmadı. Daha sonra 31 Ağustos'ta Uşak Emniyeti'nde 30'a yakın üniversite öğrencisi çıplak aramaya maruz bırakıldı. Utanç vericiydi bu. Mağdurlarla konuştuğumuz zaman utanç verici bir cinsel tacize uğradıkları apaçık ortadaydı. Sosyal medyada kadınlara çağrı yaptım, kabullendiğiniz müddetçe bunlar devam eder dedik ve binlerce ileti geldi. Bu çirkin uygulamayı bitireceğiz" diye konuştu.

Kendisine gelen bir örneği okuyan Gergerlioğlu, "Diyor ki, "Vekilim Muğla cezaevine girerken çıplak arama yaptılar. Rutin bir işlem değildi. İlk gördüğümde anlamamıştım ama iç çamaşırıma kadar çıkarttırıp çök-kalk yaptırdıklarında gözlerim doldu. Ben başörtülüyüm. O gün hiçbir şey söyleyemedim. Kötü muameleden suç duyurusunda bulunabilir miyim?" Bulun kardeşim. Herkes bulunsun. Çünkü işkencede zamanaşımı yoktur! İşkence bir insanlık suçudur. Burası nasıl bir ülke? Başörtüsü başörtüsü diye geldiler, insanların iç çamaşırlarını çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.