HDP'li Garo Paylan: Ücretsiz Koronavirüs aşısı için verdiğimiz önerge reddedildi

Plan Bütçe Komisyonu'nda HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, partisi tarafından verilen Koronavirüs aşısının ücretsiz olmasına dair önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini söyledi.

Paylan önergesinde, Pfizer’dan alınacak aşıların, Çin’den getirilecek aşılara göre daha güvenilir olduğunu ifade etti. Garo Paylan ‘’Çin’den gelecek aşılar yoksullara yapılacak, Pfizer’ın aşısı eczanelerde satılacak diye sağlık bakanı açıkça söyledi’’ dedi ve herkesin ücretsiz olarak aşılanması gerektiğine dair önerge verdi.