HDP'li Garo Paylan: Açıklanan enflasyon yüzde 16, vatandaşın yaşadığı en az yüzde 30

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, açıklanan enflasyon rakamları ile ilgili konuşarak, "Açıklanan enflasyon yüzde 16, vatandaşın yaşadığı en az yüzde 30" dedi.

HDP'li Garo Paylan, enflasyon rakamlarını değerlendirdi. "TÜİK, TÜFE’yi yüzde 16 olarak açıkladı. Ancak vatandaşın çarşıda, pazarda gördüğü gerçek enflasyon yüzde 30’dur" diyen Paylan, "Ülkemiz maalesef kur, faiz ve enflasyon sarmalı içinde derin bir ekonomik kriz yaşıyor" diye konuştu.

Paylan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üstelik üretici fiyatları son dolar artışlarıyla beraber yüzde 31'in üzerine çıktı. Bu da tüketici fiyatlarının daha da artacağını gösteriyor. Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden almasıyla birlikte dolar fırladı, dolar enflasyonu fırlattı, bununla birlikte faizler de yükseldi."

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