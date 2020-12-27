T24 LogoT24 Logo
Haberler

HDP'li Beştaş: Adalet Bakanı, "AİHM kararını tanımıyoruz" diyenlere bir cevap verecek mi merak ediyoruz

"Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Konseyi'ne gittiğinde ne diyecek?"

27 Aralık 2020 14:28

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AİHM Büyük Daire'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına değindi. Beştaş, "Demirtaş kararı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuştu ama kararın asıl muhatapları Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı konuşmadı" dedi. 

"Adalet Bakanı nerede" diye soran HDP'li Beştaş, "İşin asıl muhatapları konuşmadı. Adalet Bakanı nerede gerçekten? Bu ülkede bir AİHM kararı verilmiş, üç kişi çıkmış 'tanımıyoruz' demiş, ama Dışişleri ve Adalet Bakanları buna cevap vermedi. Ben buradan çağrı yapıyorum. Hakikaten Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Konseyi'ne gittiğinde ne diyecek acaba? Ya da Adalet Bakanı adaleti sağlayacağım derken, 'AİHM Büyük Daire'nin kararını tanımıyoruz' diyenlere cevap verecek mi bunu da merak ediyoruz" diye konuştu. 

TIKLAYIN - AİHM Büyük Daire, Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi gerektiğine hükmetti: Tutukluluğu siyasi nedenlere dayanıyor
TIKLAYIN - Erdoğan'dan AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkındaki 'hak ihlali' kararına: Bizi bağlamaz

ETİKETLER

hdpmeral danış beştaşhdp beştaşselahattin demirtaşaihm

Diğer Videolar

Eski Anayasa Raportörü Can: 1921 Anayasası deyince ürpermeye başlıyorum; yeni anayasa diyenlerde iyi niyet görmüyorum

İyi ki doğdun Nilgün Marmara; oyuncu Aslıhan Gürbüz’ün sesinden şairin “Kuş Koysunlar Yoluna” şiiri

Eren Erdem, fıkraya benzettiği, başından geçen olayı anlattı: O adamı da oraya savcı diye koymuşlar

İstanbul Valiliğinin “Kimse Dışarıda Kalmasın” kampanyasında tanıştılar; evlendiler

Davutoğlu: Hani milliydiniz, işte sizin gerçek yüzünüz!

Vanda güldüren yardım çağrısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sosyal medyada dans ettiği görüntüleri paylaşan Habertürk spikerinin işine son...

David Rockefeller'ın torunu, Enes Kanter'e 'maklube' yaptı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarı Hıncal Uluç’tan İçişleri Bakanı’na: “Sakın muhatap almayın, yok sayın" diye emir...

Yeni Akit yazarı Kavaklı: Robert Koleji, TED Kolejleri, Boğaziçi Üniversitesi,...

Ahmet Hakan: Melih Bulu adını artık duymak istemiyorum...

Star TV'nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor...

Fatih Altaylı: Mesut Özil’i sosyal medyadan izleyenler futbolcu olarak mı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sosyal medyada dans ettiği görüntüleri paylaşan Habertürk spikerinin işine son...

David Rockefeller'ın torunu, Enes Kanter'e 'maklube' yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24