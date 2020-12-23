Erdoğan'dan AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkındaki 'hak ihlali' kararına: Bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen MYK toplantısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili 'hak ihlali' kararına ilişkin, " İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz" dediği öğrenildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın kulis haberine göre, Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin “Tutukluluğu sonlandırın” kararıyla ilgili, şunları söyledi:

“AİHM terörle ilgili Türkiye’den giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz.”

Ayrıca toplantıda 100-150 sayfalık kararın çevirisi tamamlandıktan sonra inceleneceği belirtildi.

Bahçeli'nin açıklamaları AKP MYK'nın gündeminde

Toplantıda parti kapatmalarla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları da gündeme geldi. Erdoğan, “En çok bizim ağzımız yandı bu konuda. Parti kapatmayı AK Parti zorlaştırdı. Bu bizim kararımız zaten. Parti kapatmak yerine kişiler üzerinden bir ceza verilecekse verilmelidir” değerlendirmesini yaptı.

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