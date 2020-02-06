HDP'den Meclis'teki partilere çağrı: Vangölü'nün kenarına saray yapımının konuşulacağı oturuma katılmayalım

HDP'li Saruhan Oluç, TBMM'de bugün yapılacak kanun teklifi tartışmalarına katılmayacaklarını açıkladı. Meclis'te bulunan diğer partilere de katılmama çağrısı yapan Oluç, bugün görüşülecek kanun teklifinde Vangölü'nün kenarında Cumhurbaşkanı Erdoğan için saray yapılmasının tartışılacağını hatırlatarak, "Biz bu tartışmanın doğru ve ahlaki bir tartışma olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TBMM'de bugün yapılacak olan ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı için konut yapılmasını da içeren kanun teklifinin de tartışılacağı oturuma katılmayacaklarını açıkladı. Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasını hatırlatan Oluç, "Van Gölü’nün bir tarafında çığ felaketinin yaşandığı Bahçesaray, öbür tarafında Cumhurbaşkanı’na Saray yapılmak istenen Ahlat var. Bugün görüşülecek kanun teklifinin 20. maddesinde Ahlat'a Cumhurbaşkanı için saray yapılması tartışılıyor. Van Gölü'nün iki tarafından bahsediyoruz" dedi.

Bugün yapılacak olan oturuma katılmayı ahlaki ve etik bulmadıklarını ifade eden Oluç, Meclis'teki diğer partilere de seslenerek, "Meclisteki partilere önerimiz, depremin yarattığı sonuçları, çığın ve tedbirsizliğin yarattığı sorunları bütün partiler ortak bir önerge vererek tartışalım diyoruz. Van Gölü'nün iki tarafından bahsediyoruz. Öbür yakasında sarayı nasıl yapacağız konusu 20. maddede karşımıza gelmiş. Meclisteki partilere önerimiz, depremin yarattığı sonuçları, çığın ve tedbirsizliğin yarattığı sorunları bütün partiler ortak bir önerge vererek tartışalım diyoruz. İmar kanunlarını, rant alanlarının iktidarın eline nasıl geçeceğini Van'da Ahlat'ta yeni bir saray yapımını konuşmayalım diyoruz. Bu önerimiz kabul edilmediği takdirde bugün Genel Kurul'daki kanun teklifi tartışmalarına katılmayacağız" dedi.