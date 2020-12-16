HDP'den 8 maddelik '28 günlük güvenceli kapanma' önerisi: Bu dönemde geliri olmayan tüm yurttaşlarımıza 5 bin lira destek verilmelidir

T24 Haber Merkezi

HDP Milletvekilleri, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 salgını günlerinde "28 günlük güvenceli kapanma" önerisinde bulundu.

Şu ana kadar ki kısıtlamaların yeterli olmadığını söyleyen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "HDP olarak tüm ölümleri durdurmak, pandemiyi kontrol altına alabilmek için tüm vatandaşlarımızı ekonomik güvenceye alarak, zorunlu sektörler dışındaki tüm ekonomik faaliyetleri durdurarak 28 günlük tam kapanmayı öneriyoruz" dedi.

"Evde kal" çağrılarına yalnızca ekonomik durumu iyi olan vatandaşların uyabildiğini belirten Paylan, "28 günlük kapanma döneminde vatandaşa kamu bütçesinden doğrudan gelir destekleri sağlanmalıdır" diye konuştu.

HDP'nin 28 günlük tam kapanma önerisinin maddeleri şöyle;

- Hayati sektörler dışında tüm ekonomik faaliyetler durdurulmalıdır

- 28 gün boyunca şehirlerarası e uluslararası tüm seyahatler durdurulmalıdır

- İhtiyaç duyulan sağlık personeli kadroları tamamlanmalı, salgının kontrol altına alınabilmesi için bütçe kaynakları seferber edilmelidir

- Yeterli miktarda ve nitelikli aşı, gecikmeden, halka ücretsiz olarak sağlanmalıdır

- İşsiz olan, işsiz kalan, geliri olmayan tüm yurttaşlarımıza 28 günlük kapanma karşılığında 5 bin lira doğrudan gelir desteği verilmelidir

- İş yeri kapatılan tüm esnaf, zanaatkarlar ve seyyar satıcılarına 10 bin lira doğrudan gelir desteği sağlanmalıdır

- Bankalara olan tüm borçlar faizsiz bir biçimde ertelenmelidir

- 28 günlük kapanma karşılığında elektrik, doğalgaz, su, internet ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olarak sağlanmalıdır