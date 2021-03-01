Hazırladığı çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle darp edilen çalışan o anları anlattı

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle G.Ş. tarafından darp edilen iş yeri çalışanı Yılmaz Koç, olayla ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere bugün Afyonkarahisar Adliyesi'ne geldi. Çalıştığı çiğ köfte şubesinin Türkiye genelindeki sahibi olan Abdulkadir Demirel, ablası ve babasının eşlik ettiği Yılmaz Koç, o anları anlattı. Yılmaz Koç, G.Ş.'nin alkollü olduğunu savunarak o anları şu sözlerle anlattı;

"Bir acısız çiğ köfte istedi. Tabii dedim, yaptım, verdim. Yemeğe başladığında iki tane arkadaşı geldi. Onlara da dürüm istedi. 'Acılı mı acısız mı yapayım' dedim. 'Hayır onlara acılı yap' dedi. İki dürümü hazırlarken 'bu da acılı olmuş' dedi. 'Abi ben size acısız yaptım. İstersen tekrar yapayım' dedim. 'Ya ben bilmeyecek miyim, acılı bu' dedi. Kalktı, geldi, 'gel tadına bak' dedi. 'Abi acısız dürüm bu. Bak, ben acılı ikram edeyim' dedim, Sonra 'ben bunu yemem' dedi, oturdu. 'Acısız dürümü ilk kez böyle yiyorum' dedi. Sonra 'abi acısız yaptım istersen tekrar yapabilirim' dedim. 'Gerek yok' dedi. Sonra sinirlendi, birden elindeki çiğ köfte dürümünü bana fırlattı. Hakaretler, küfürler savurarak tezgahın arkasına geçip darp etti."

"Kendimi savundum sadece"

G.Ş.'nin alkollü olduğunu anladığı ve olayın meydana geldiği yerin çalıştığı iş yeri olması dolayısıyla karşılık vermek istemediğini vurgulayan Yılmaz Koç, "O yüzden kendimi savundum sadece, sonra sakinleştirmek için çabaladım ama sakinleşmedi. Arkasından gelen müşteriyi görünce zaten dükkandan çıktı, para fırlatarak. İşten ayrılmadım aslında. Hem kendimi dinlenmek için hem de ailemin içi rahatsın diye bir süre izin aldım. Patronum da yardımcı oldu, tabii dedi kendini dinle, izin al. Bir süre sonra tekrar döneceğim işime. İşten çıkma gibi bir olayım yok" diye konuştu.

"Adalet yerini bulsun"

G.Ş.'nin, kendisine küfredildiği iddialarının sorulması üzerine Yılmaz Koç, şu açıklamayı yaptı:

"Bizim kameramız sesli ve görüntülü. seslerin hepsi mevcut orada. Emniyete de verildi, haberlere de çıktı. Benim hiçbir şekilde ona küfür ya da hakaret söylemim olmadı. Adli yollardan adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Tabii ki şikayetçi oldum. Savcılığa da ifade vermek için geldim. Adli yolları takip ediyorum."

"Hukuki çerçevede konunun arkasındayız, takipçisiyiz"

Abdulkadir Demirel ise Yılmaz Koç'un sonuna kadar yanında ve arkasında olduklarını belirterek, "Sosyal medyada çok üzerimize geliyorlar, işten çıkarıldığı ile alakalı. Burada ailesi de var. Biz bir süre psikolojik olarak düzelsin diye kendisine izin verdik. Herhangi bir şekilde işten çıkarılması söz konusu değildir. Her türlü de hukuki çerçevede konunun arkasındayız, takipçisiyiz bundan sonraki süreçte" dedi.

Valilikten açıklama

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbeden G.Ş. gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı kararıyla Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.Ş.'yi gözaltına alarak, işlemleri için merkeze götürdü. Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada büyük tepki toplayan, çiğ köfte dükkânında çalışan gence saldıran ve bu saldırgan tavrıyla hepimizin içini acıtan şahıs, Cumhuriyet Savcılığımızın kararıyla Emniyet ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmış, şahısla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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