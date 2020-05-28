Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bana ok atanlara bakıyorum, demek ki doğru işler yapıyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi politikalarına ve kendisine yönelik eleştiri ve tepkileri 'ok' olarak niteleyerek, "Bana ok atanlara bakıyorum, demek ki doğru işler yapıyoruz" dedi.

TRT Haber'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Albayrak, ekonomik krizden çıkış için IMF'yi işaret eden önerileri reddettiklerini ifade ederek, Türkiye'nin son 6-7 yıldır bir 'bağımsızlık mücadelesi' verdiğini söyledi.

Türkiye'nin son iki yıldır 'milli bir ekonomi' sürecine girdiğini söyleyen Albayrak, ithalat ve ihracatla ile döviz ve altın işlemleri hakkında alınan kararlarına yönelik eleştirileri hatırlatarak "2018'den beri Türkiye IMF'ye gidiyor. Türkiye batıyor. Türkiye anahtarı teslim ediyor' söylemleri var. Anahtarı yılladır teslim edenlerin hayalleri bizim de teslim etmemiz. Biz burada olduğumuz sürece, bu lider bu ülkenin başında olduğu sürece, bu ülkede bu milletin emrinde olacak bu ülkenin anahtarı. Birinde değil. Bunun için saldırıya maruz kalıyoruz. Demek ki doğru bir iş yapıyoruz. İmam Şafi'nin çok güzel bir lafı var. 'Okları takip etmek lazım, kim kime ok atıyor'. Bana nereden ok geliyorsa bakıyorum o oklara. Demek ki elhamdülillah doğru işler yapıyoruz" diye konuştu.

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