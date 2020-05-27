Albayrak: Krize rağmen yüzde 5-10 küçülme değil, pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dünyaya kıyasla Türkiye COVID-19 salgınından en az etkilenen ülkelerden. Türkiye salgın sürecinden daha güçlü çıkacak. Bu süreç geçtiğinde Türkiye, büyümeden işsizliğe kadar bir çok alanda, dünyaya kıyasla en az etkilenen ülke olacak. Bu krize rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz.

"Hazirandan itibaren normalleşmenin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de başlayacağı bir döneme giriyoruz. Türkiye açık ara dünyanın gıpta edeceği performans sergiledi. Finansal sistemimizi güçlendirmek için çok önemli adımlar attık.

"İç piyasayı normalleştirecek paketlerimiz olacak. Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak. Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak.

"Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri çok kıymetli. Türkiye siyasi ve ekonomik olarak bağımsızlık mücadelesi veriyor. Biz burada olduğumuz sürece anahtar milletin elinde olacak.

"Berat Albayrak'ın ne yaptığı, ileride çok daha iyi anlaşılacak. Hele de şu içinden geçtiğimiz dünya tarihinde yaşanan en büyük ekonomik krizinin yaşandığı şu dönemde...

"Dünyada en çok yatırım çeken ülkenin hangi ülke olduğunu biliyorum ama bu ülkede demokrasi yok. Türkiye yaşanan bütün bu süreçlere rağmen dünyada bu açıdan da pozitif ayrışan bir ülke. Türkiye bir şeylerin, gündemlerin, ajandaların dayatıldığı bir ülke mi olması lazım. Türkiye tam bağımsız diyorsak bu sınamalardan geçmek zorunda. Türkiye bunun bedelini darbelerle, terörle mücadelede ödüyor. 1000 yıldır bu topraklara gelen ceddimiz her türlü şekilde en ağır bedeli ödemiş, bugün mü taviz vereceğiz? Bu manada Türkiye dış politikasından tutun tüm alanlarda özgür ve bağımsız politikalar güdüyor."