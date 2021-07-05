T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hazar Denizi'nde patlamanın meydana geldiği çamur volkanı havadan görüntülendi

"Volkan, açık deniz petrol ve gaz altyapısı ve diğer tesislerin yanı sıra insan yaşamı için bir tehdit oluşturmuyor"

05 Temmuz 2021 09:28

Hazar Denizi’nde Azerbaycan açıklarında dün patlamanın meydana geldiği Çamur Volkanı görüntülendi.


Hazar Denizi’nde Azerbaycan açıklarında şiddetli bir patlamanın meydana gelmiş, açıklama yapan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Hazar Denizi’ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğalgaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini belirterek, ”SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor” ifadelerine yer vermişti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, dün Hazar Denizinde patlayan Çamur Volkanının kraterinden görüntüler paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ”İncelemeler sonucu deniz petrol ve gaz üretimi, diğer endüstriyel ve ulaşım altyapı tesislerinde herhangi zararın oluşmadığı belirlendi. Bu sabah erken saatlerde, Bakanlık’a ait bir helikopterin katılımıyla Hazar Denizi'nde keşif uçuşları başladı. Uçuş sırasında, ilk incelemeler sonucunda, denizin Salyan bölgesi istikametinde kıyıdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlı Adası'nda çamur volkanı patladı. Şu anda, yanardağın kraterinde nispeten küçük bir alev gözlemleniyor. Volkan, açık deniz petrol ve gaz altyapısı ve diğer tesislerin yanı sıra insan yaşamı için bir tehdit oluşturmuyor" denildi.

Hazar DeniziÇamur VolkanıSOCARpatlama

Diğer Videolar

Tamir için getirilen koltuktan altın çıktı

Doğum sancısı tutan köpek acile gitti

Yoğun bakım sorumlu hekimi Dr. Aydın Halefoğlu uyardı: Bu yaş grubunda böyle ciddi bir tabloyla ilk defa karşılaşıyoruz

İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir: Test zorunluluğu, PCR test borsasının oluşmasına yol açacaktır

Turistlere taksimetre açmayan şoföre ceza, taksisi de trafikten men edildi

Eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24