Hayvan SOS | Yavruları su giderinde mahsur kaldı, yoldan geçenlere miyavlayarak kurtarılmalarını sağladı

Antalya'da bir otelin restoran bölümünün çatısına yavrulayan kedi, yavruları yağmur suyu giderine düşüp mahsur kalınca miyavlayarak çevredeki insanları insanların dikkatini çekmeye çalıştı. Kedinin yardım istediğini fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber vererek yavruların kurtarılmasını sağladı.

Antalya’nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin Kuğulu Park’ta işlettiği restoranın civarında arkadaşıyla birlikte hem gezip hem sokak hayvanlarına kuru mama veren turizm çalışanı Önder Filizfidan, kendilerine yaklaşan ve binaya doğru peşinden sürüklemeye çalışan kedinin davranışından ilginç bir durum olduğunu anladı. Kediyi takip edip binaya yaklaşınca kalın metalle kaplı yağmur suyu kanalının içinden gelen yavru kedi miyavlamasını duydu. Hemen belediye hayvan barınağı, itfaiyeyi ve Kemer Emniyet Müdürlüğü’nü arayan Filizfidan, ekipler gelinceye kadar yavruların tam yerini tespit etmeye çalıştı.



Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Acil Kurtarma ekibi ve polis yaptığı incelemede, yavrunun çatıdan yağmur suyu giderine düştüğünü ve ulaşmanın mümkün olmadığını tespit etti. Ekip, bunun üzerine hayvana zarar vermeyecek bir uzaklıkta tesisatı keserek bir pencere açtı ve yavruları kurtardı.





