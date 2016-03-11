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Hayatını kurtaran adamı ziyaret etmek için her yıl 8 bin kilometre yüzen penguen

11 Mart 2016 14:50

Joao 2011'de kayalıkların üzerinde ölmek üzereyken bulduğu pengueni kurtardı ve iyileşene kadar onunla ilgilendi. Joao sevgili dostuna Dindim adını verdi. Joao penguenin sağlığına kavuşmasından sonra onu yaşadığı yere bırakmak istedi. Ancak Dindim o gün Joao'yu bırakmadı. Bir sabah ansızın giden Dindim, tüy dökme döneminin ardından yaşadığı yöre olan Patangonya'ya dönmüş, ama Joao'yu ziyaret etmek için geri geldi. İki bölge arasındaki mesafeyi katetmek için neredeyse 8000 kilometre boyunca yüzmek gerekiyor!

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