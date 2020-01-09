Hayatın rutinine küçük bir mola: Biz Böyleyiz

Çocuklukları birlikte geçmiş, yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir grup yazlık arkadaşının hikâyesini konu alan 'Biz Böyleyiz' filminin yönetmeni ve senaristi Caner Özyurtlu ve başrol oyuncusu Berrak Tüzünataç, Ekşın'da Muammer Brav'ın sorularını yanıtladı.

Tüzünataç, "Türk ana akım sinemasında alışık olduğumuz net bir dram ya da mizah anlayışının dışında" sözleriyle tanımladığı ve hikâyesini yazdığı filme ilişkin, "Bu filmi yaratan kişiler olarak kendimizi sosyal olarak tuhaf buluyoruz, mizah anlayışımızı da ana akımın dışında... 'Acaba bizim güldüğümüz şeylere herkes gülecek mi' diyerek yola çıktık" dedi.

Özyurtlu, Çok büyük olaylara yüklenmeden, hepimizin hayatında olan küçük problemleri büyütecek bir ekip kurduk. Hepimizin hayatında var ama büyük yaşanıyor bazı şeyler, bu seyircinin de bildiği bir nokta oldu. Seyirciden de bunu doğrulayacak yorumlar aldık" diye konuştu.

Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş’ın hikâyesini yazdığı filminin başrollerini Hümeyra, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinççi, Meriç Aral ve Boran Kuzum paylaşıyor.