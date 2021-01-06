Havai fişek fabrikası patlaması davasında ölen işçilerin yakınları isyan etti: "Bu ülkede parası olan 3 gün hapis yatıp çıkmayacak!"

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın 15 Mart'a ertelendi. Patlamada kardeşini kaybeden bir vatandaş, "Bu ülkede parası olan 3 gün hapis yatıp çıkmayacak" dedi.

"Kardeşimin acısını unutamıyorum" diyen vatandaş, "Paraso olan konuşmayacak. Bu devletin milletiyim, konuşacağım. Kardeşimi kaç parça aldım, dikip önüme koydular. 10 kişiyle mahkeme yapıyor. Beni dinleyecek" diye konuştu.

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TIKLAYINIZ - Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması başladı: "Kardeşimi kaç parça topladım biliyor musun sen?"