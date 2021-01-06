Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması başladı: "Kardeşimi kaç parça topladım biliyor musun sen?"

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması başladı. Polis, duruşma öncesinde yürümek isteyen kayıp yakınlarına engel olurken patlamada kardeşini kaybeden bir vatandaş "Adliye binası içinde basına bilgi verme" diyen kişiye "Neden vermeyeceğim, kardeşimi kaç parça topladım biliyor musun sen? Basınla duyuracağım sesimi" yanıtını verdi.

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'in Twitter'dan paylaştığı görüntülerde vatandaş şöyle devam etti;

"Sesimi Türkiye, dünya duyacak. Parası olan kazanmayacak bunu 3 kuruş için fabrikada kölelik yapan kazanacak."

TIKLAYINIZ - Hendek'teki havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına polis engeli