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Havadan görüntülerle Yunanistan'da 'sosyal mesafeli' 1 Mayıs kutlaması

01 Mayıs 2020 18:18

Yunanistan'da sendikalar, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için başkentteki meydanda toplandı. Bir araya gelen insanların aralarında yeni tip Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe bıraktıkları görüldü

Dünyaya etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu ülkede 1 Mayıs kutlaması yapılamazken, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs İşçi Bayramı 'sosyal mesafeyle' kutlanıyor. Bayram kapsamında düzenlenmesi planlanan diğer etkinlikler iptal edilirken; sosyal mesafe ve hastalığın yayılmaması adına alınan diğer önlemlerle birlikte insanlar Atina'nın Sintagma Meydan'ında toplandı.

Polis ekipleri görevde

Yunan medyası, kutlamalar kapsamında polis ekiplerinin de görevde olduğunu duyurdu. Polis ekiplerinin, sosyal mesafe kurallarının hatasız şekilde uygulanmasını denetleyeceği, aksi durumlarda ise insanları uyaracakları belirtildi.

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