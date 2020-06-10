Havadan görüntü | Caddebostan ve Maçka Parkı'nda yoğun kalabalık

Yeni tip Koronavirüsle mücadele tedbirleri gereğince getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hafta sonu park ve sahilleri dolduran vatandaşlar, bugün de parklara akın etti. Akşam saatlerini Maçka Demokrasi Parkı'nda değerlendirmek isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, birçoğunun maske takmaması dikkat çekti.

İstanbullular, haftanın ilk günü de parklardan vazgeçmedi. Şişli Maçka'daki Demokrasi Parkı hafta sonunda olduğu gibi yine tıklım tıklımdı. Akşam saatlerinden itibaren parka gelen vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken birçoğu ise çimlerde oturmayı tercih etti.

Caddebostan Sahili'nde de gündüz yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde devam etti. Sahile akın eden vatandaşların bazıları kurallara özen gösterirken bazıları ise sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.