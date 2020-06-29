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Hatay'da orman yangını

29 Haziran 2020 17:28

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Belen Çerçikayası mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Yangına, 1 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder ve yangın söndürme timleri ile müdahale ediliyor.

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