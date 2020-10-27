Hatay'da çatışma ve patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde akşam saatlerinde bir meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma ve patlama anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde akşam saatlerinde bir patlama meydana gelmişti, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 'Amanos'tan gelen 2 teröristin takip edildiğini, birinin kendisini patlattığını, diğerinin etkisiz hale getirildiğini' söylemişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen patlamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum" dedi. Erdoğan, "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir" ifadesini kullandı.