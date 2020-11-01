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Hattını iptal etmek isteyen depremzedelerden 'kapatma bedeli' talep ettiği iddia edilen Türk Telekom'dan açıklama

01 Kasım 2020 18:00

İzmir’de 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen bir vatandaş, evinin ağır hasarlı olduğunu belirterek Türk Telekom’dan iptal istediğini ancak “Ya dondurursunuz ya da iptal için 100 bin lira ödersiniz” yanıtını aldığını söyledi.

TIKLAYIN: İzmir depreminden etkilenen vatandaş: Türk Telekom'dan iptal istedim; ya dondurursun ya da 100 bin lira ödersin dediler!

Bunun üzerine Türk Telekom yaptığı açıklamayla, "Depremde hasar görmüş veya yıkık binalardaki kullanıcılarımızın mağdur olmaması adına müşterilerimize; hat dondurma, fatura erteleme ve cezasız iptal seçenekleri sunuyoruz" dedi. 

"Kesintisiz iletişimi sağlamak adına tüm tedbirleri aldık" diyen Türk Telekom'un açıklaması şöyle: 

"Tüm ülkede büyük bir üzüntüye neden olan, 30 Ekim Perşembe tarihinde İzmir başta olmak üzere çevre illerde de etkisi hissedilen deprem sonrasında seferber olduk.

Kesintisiz iletişimi sağlamak adına tüm tedbirleri aldık ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın her türlü iletişim ihtiyaçlarını aksaklığa ve mağduriyete mahal vermeden karşılamak için hız kesmeden çalıştık.

Depremde hasar görmüş veya yıkık binalardaki kullanıcılarımızın mağdur olmaması adına Evde/İşte internet, sabit telefon ve Tivibu abonelikleri için müşterilerimize; hat dondurma, fatura erteleme ve cezasız iptal seçenekleri, mobil abonelerimize GB ve dakika faydaları sunuyoruz.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." 

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