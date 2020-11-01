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İzmir depreminden etkilenen vatandaş: Türk Telekom'dan iptal istedim; ya dondurursun ya da 100 bin lira ödersin dediler!

01 Kasım 2020 12:54

İzmir’de 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen bir vatandaş, evinin ağır hasarlı olduğunu belirterek Türk Telekom’dan iptal istediğini ancak “Ya dondurursunuz ya da iptal için 100 bin lira ödersiniz” yanıtını aldığını söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin paylaştığı videoda İzmir’deki depremden evinin ağır hasar gördüğünü belirten bir vatandaş Türk Telekom’a iptal için başvurduğunu söyledi.

Emekli öğretmen olduğunu belirten vatandaş “TT Net’im var, internetim var, bir de telefonum var. Üçü için iptal için aradım, benden aletin parasını istediler. Ben çadıra mı nakil yaptırayım, ‘Ya dondurma ya da iptal edersin ve 100 bin kusur lira ödersiniz’ dediler. Biraz mağdur insanların haklarını da savunsunlar” diye konuştu.

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