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Hastayı atlı kızakla 13 kilometre taşıdılar

24 Şubat 2020 12:00

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aniden rahatsızlanan hasta, yolun kapalı olması nedeniyle atlı kızakla 13 kilometre tanışarak ambulansa yetiştirildi. Hastaneye kaldırılan hasta anjiyo yapılmak üzere Van’a sevk edildi.

Günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle birçok yolun kapalı olduğu Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, ilçeye 25 kilometre uzakta bulunan Yukarı Güveç köyünde yaşayan Zübeyde Kılıçak isimli kadın aniden fenalaştı. Köylüler, kar nedeniyle kapanan yolda, 13 kilometre boyunca atlı kızakla hastayı ana yolda bekleyen ambulansa yetiştirdiler.

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıcak’a burada yapılan ilk müdahalenin ardından anjiyo yapılmak üzere Van’a sevk edildi.

Karla mücadele ekipleri ise kapanan yolu açmaya başladı.

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