Hasta genci sokak ortasında darp eden 3 saldırgan serbest bırakıldı

İstanbul Esenyurt'ta 3 kişi, şizofreni hastası olduğu öğrenilen kendi kendine konuşan bir genci, kendilerine baktığı gerekçesiyle sokak ortasında dövdü. Genci tekme ve yumruklarla döven 3 saldırgan yakalandı. Ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Esenyurt meydanında yaşanan olayda yüzde 80 şizofreni raporu bulunan 32 yaşındaki G. T., iddiaya göre sokakta yürürken 3 kişinin sözlü tacizine uğradı. Şakir T., Emrah B. ve Selçuk Ö. adlı kişiler, kendi kendine konuşan gence "ne bakıyorsun" diye bağırdı. G. T. ise "Size bakmadım, bazen kendi kendime konuşuyorum" dedi. 3 saldırgan buna rağmen genci sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp etti.

Darp edilen gencin yardımına çevredekiler yetişti.

Polis tarafından yakalanan 3 saldırgan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.