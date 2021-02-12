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Hande Sarıoğlu'ndan o kişilere: İnsanlığınıza tüküreyim!

"Bizim dansımızı idare edemediler"

12 Şubat 2021 20:25

Oryantal dans yaptığı videosunu Instagram'da paylaşması üzerine HaberTürk kanalı sunuculuğundan istifa ettiği iddia edilen ve iddialara "Renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi söyledim ve karşılıklı anlaşarak istifamı verdim" şeklinde yanıt veren Hande Sarıoğlu dans ettiği anları tekrar paylaştı. Sarıoğlu, paylaşımında "O magazin sitelerinde yapılan 'dans etti kovuldu' haberlerinin altında, 'oh olsun' diyenler yarın ölsem ya da bir cinayete kurban gitsem yalandan ah vah edecekler. İnsanlığınıza tüküreyim" ifadelerine yer verdi. 

Hande Sarıoğlu paylaşımına şu notu düştü;;

"Akçaova'dan 2008 yılında çıkıp İstanbul'da üniversite okumaya gelip, 6 yaşından beri spiker sunucu olmak hayali olan bir kız olarak, 6 yaşımdan beri de oryantal oynamaktan kırar geçirirdim ortalığı. Çatır çatır okulumu da okudum, çatır çatır sunucu da oldum spiker de. Oryantal da yaparım kariyer de. Hiçbir zaman, hiçbir yerde, değerlerimden ve doğrularımdan vazgeçmedim, her zaman özümü korudum, geldiğim noktada kişiliğimden ve karakterimden bir günden bir güne ödün vermedim, bunun aksini beni tanıyan bir Allah'ın kulu da inkar edemez. Renkli kişiliğimden sizin siyahınız için vazgeçmeyeceğim, size fazla gelen neşemden de, deli dolu yanımdan da ödün vermeyeceğim."

"Bizim dansımızı idare edemediler"

"Evet her kurumun kendine göre kuralları olabilir; başta 'kanalın disiplinine fazla gelmiş olabilirim, neticesinde bir haber kanalıdır. Hiç uzatmadan 'İstifamı edeyim kimse beni kovmak için uğraşmasın' dedim. Ama durup düşününce, 'Bir benim dansımdan mı rahatsız oldular?' diye düşündüm. Ne kıyametler koptu kanalda, ama bizim dansımızı idare edemediler. Ben de daha fazla rahatsızlık vermemek adına istifa ettim. 10 gündür kanalda değilim zaten."

"İnsanlığınıza tüküreyim"

"O magazin sitelerinde yapılan 'dans etti kovuldu' haberlerinin altında, 'oh olsun' diyenler yarın ölsem ya da bir cinayete kurban gitsem yalandan ah vah edecekler. İnsanlığınıza tüküreyim."

TIKLAYINIZ - Dans görüntülerini paylaştığı için işine son verildiği iddia edilen spiker Hande Sarıoğlu konuştu

hande sarıoğluhabertürkdansistifa

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