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Dans görüntülerini paylaştığı için işine son verildiği iddia edilen spiker Hande Sarıoğlu konuştu

"Renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi söyledim ve karşılıklı anlaşarak istifamı verdim"

11 Şubat 2021 16:08

Medyaradar'da yer alan habere göre sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaştığı için işine son verildiği iddia edilen spiker Hande Sarıoğlu olayın perde arkasını anlattı. ODA TV'den Furkan Karabay'a konuşan Sarıoğlu, Habertürk yönetiminin kendisini geçmişte de sosyal medya paylaşımları üzerine uyardığını söyledi. “Renkli bir kişiliğe sahip olduğunu fakat kanalın görüşüne de saygı duyduğunu” belirten Sarıoğlu, Habertürk’teki görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.

Sarıoğlu, şöyle konuştu;

“Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. ‘Daha dikkatli olmalısınız’ denildi. Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi söyledim ve karşılıklı anlaşarak istifamı verdim. Kanalımı çok seviyorum, beni hiçbir şekilde mağdur etmedi. Ben ne yaptığımın, paylaşımlarımın farkındayım. Dans gösterim de renkliydi, bunun farkındayım. Ancak dans ettim diye de tu kaka değilim.”

TIKLAYINIZ - Sosyal medyada dans ettiği görüntüleri paylaşan Habertürk spikerinin işine son verildi iddiası

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