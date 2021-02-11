Sosyal medyada dans ettiği görüntüleri paylaşan Habertürk spikerinin işine son verildi iddiası

Sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaşan Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun işine son verildiği iddia edildi.

Medyaradar'da yer alan habere göre Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun paylaştığı dans videosu HaberTürk yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.

Evindeki doğal hallerini sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu'nun, son olarak yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaşması HaberTürk yönetimini kızdırdı. Kanal yönetimi o görüntülerden sonra ekrana çıkartılmayan ünlü sunucuya iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Fatih Altaylı yayınını terk etmişti

Fatih Altaylı, 2019’un son günlerinde Habertürk canlı yayınında Hande Sarıoğlu ile Emre Belözoğlu'yla ilgili sert bir tartışma yaşadıktan sonra stüdyoyu terk etmişti.

Habertürk'te yayınlanan Spor Saati isimli programa Fatih Altaylı ile programın sunucusu Hande Sarıoğlu'nun tartışması damga vurmuştu. Programda, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan müsabakada Ömer Bayram'ın rakibine yaptığı hareket tartışılırken, Fatih Altaylı verilen sarı kartın doğru olduğunu ifade etti. Altaylı'nın yorumunun ardından moderatör Sarıoğlu'nun 'Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?' şeklindeki sorusu Altaylı'yı çok sinirlendirmiş ve Fatih Altaylı yayını terk etmişti.

Sorunun kendisine hakaret olduğunu söyleyen Altaylı "Kim olsa aynı yorumu yaparım. Ben ahlaksız bir adam değilim. Bana yaptığın saygısızlıktır. Siz konuşun, ben gidiyorum." şeklinde tepki verdi. Altaylı daha sonra ise canlı yayını terk etti. Rejinin reklam arası verme tavsiyesini geri çeviren Sarıoğlu programa devam etti.