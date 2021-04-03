Hande Sarıoğlu'dan yeni programında HaberTürk'e oryantalli gönderme: Böyle bir giriş yapmayı her gece hayal ediyordum

Sosyal medya hesabından dans ettiği videoyu yayınladıktan sonra spikerlik yaptığı HaberTürk'teki iş akdi sona erdirilen Hande Sarıoğlu, yeni çalışmaya başladığı Bahis TV'nin yayınında oryantal yaptı.

Yeni başladığı programa girerken oryantal dans yapan Sarıoğlu, dansın ardından "Böyle bir giriş yapmayı her gece hayal ediyordum" dedi.

Sarıoğlu, HaberTürk'teki işinden ayrıldıktan sonra "Renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi söyledim ve karşılıklı anlaşarak istifamı verdim" demişti.

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