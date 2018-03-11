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Hamile kediyi ara sokağa götürdü, yere atarak tekmeledi!

11 Mart 2018 20:50

İstanbul Bağcılar'da hamile kediyi yere atıp tekmeleyen şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu. Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz hafta Bağcılar'da yaşandı. 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir şahıs, eczanenin önünde duran hamile kediyi boynundan tutarak aldı. Ara sokağa götürdüğü kediyi yerden yere vuran şahıs, daha sonra ise kediye tekme attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın eczaneye doğru geldiği, kapı önünde duran kediyi boynundan tutarak ara sokağa götürdüğü ve burada yere atarak tekmelediği görülüyor. Kediye yapılan şiddet anına tanık olmadığını, görüntüleri sonradan izlediğini belirten bir esnaf, “Ben olayı görmedim. Ama duydum. Görsem kesinlikle müdahale ederdim. Hayvanlar da bir can taşıyor. Onların da canı var. Maalesef insanlarımız çok duyarsız davranıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

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