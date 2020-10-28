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Halk TV’de test sonucunu beklediğini söylemişti; Özlem Gürses'ten açıklama

"Sonucum negatif"

28 Ekim 2020 18:14

Canlı yayında Covid-19 tespiti için yapılan PCR testinin sonucunu beklediğini söyleyen Halk TV programcısı Özlem Gürses'ten açıklama geldi. Gürses Twitter hesabından "Yayından önce çok halsiz iki gün geçirdim... Ateşim yoktu, boğazım ağrımıyordu, koku alabiliyordum... Yine de çalışma arkadaşlarıma karşı sorumluluğum için test yaptırdım... Sonucum: Negatif. sevgiler" diye yazdı. 

Halk TV’de dün akşam yayınlanan ‘Şimdiki Zaman Siyaset’ programına gazeteciler İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Aytunç Erkin ve yönetim uzmanı Elfin Tataroğlu konuk oldu.

Moderatör Özlem Gürses, ‘beş saatlik’ programın başında şunları söyledi: 

“Ben dört gündür yatıyorum. Son derece sıkıntılı bir dört gün geçirdim. Yarın test sonucum çıkacak, zannediyorum bir şey olmayacak inşallah.”

Saymaz’ın, “Nasıl yani, test sonucu görmeden mi buraya geldin” demesi üzerine Gürses “Biraz öyle oldu galiba” karşılığını verdi. 

Saymaz'ın "Gerçek yani şaka da değil" dedi. Bunun üzerine Gürses, "Daha iyiyim. Korona'ya dair bir semptom yok. İzleyiciler Youtube'dan da biliyor saklayacak bir şey yok" ifadesini kullandı. 

Özlem Gürses'ten daha sonra açıklama geldi. Test sonucuna ilişkin açıklama yapan Gürses, Twitter hesabından "Yayından önce çok halsiz iki gün geçirdim... Ateşim yoktu, boğazım ağrımıyordu, koku alabiliyordum... Yine de çalışma arkadaşlarıma karşı sorumluluğum için test yaptırdım... Sonucum: NEGATİF. sevgiler" diye yazdı. Gürses tweet'inde Diken Gazetesini de etiketledi.

 

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