Halk TV muhabiri: Çalışma Bakanlığı'ndaki görevliler "Burada bulunmanızı istemiyoruz" diyerek bizi dışarı çıkardı

16 Aralık 2021 14:36
Çalışma Bakanlığı'nda asgari ücret tespit komisyonunun toplanacağı açıklanan boş salonu çeken Halk TV Muhabiri Mevsim Altay, kendisinin ve kameraman Haydar Öztürk'ün görevliler tarafından binadan çıkarıldığını duyurdu.
'Can Coşkun ile Haber Masası'na bağlanan Halk TV Muhabiri Mevsim Altay şunları söyledi:
"Dakikalar önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın içerisindeydik. Salonun önündeki koridorda diğer basın mensubu arkadaşlarımızla birlikteydik. Ancak ben o salonu fotoğrafladıktan sonra bakanlıktaki yetkili kişiler beni ve kameraman arkadaşım Haydar Öztürk'ü 'Sizi buradan dışarı almak istiyoruz, burada bulunmanızı istemiyoruz' dediler. Bunun sebebi o boş salonun fotoğrafını paylaşmamdı.
Biz sabah 11'den itibaren Çalışma Bakanlığı'na geldik. Çünkü 11'de bakanlıkta dördüncü toplantının yapılacağına dair bilgiler gelmeye başladı. Biz de diğer basın mensubu arkadaşlar ile birlikte buraya geldi. Önce dışarıdaydık ama bir hareketsizlik söz konusuydu. Ne TİSK'ten ne Türk-İŞ'ten ne de bakanlıktan herhangi bir kişinin geldiğini görmedik. Dolayısıyla 'Acaba bu toplantı olacak mı?' belirsizliği sadece beni değil buradaki bütün basın mensuplarını sardı.
Ardından zaman geçti. Bir taraftan hem TİSK'i hem Türk-İŞ'i arayıp bilgi almaya çalıştık. Oradakilerden de toplantıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık. Hatta onlar bize 'Öyle bir toplantı mı var? Bu bilgileri nereden duyuyorsunuz biz böyle bir davet almadık' dediler.
O toplantı salonu bugün boş. Biz de acaba bu toplantı başka yerde mi yapılıyor diye araştırdığımızda toplantının temsilciler düzeyinde gerçekleştiğini öğrendik. Bu 'teknik' bir toplantı. Çalışma Bakanlığı'nın herhangi bir duyurusu olmadığı içinde bu toplantıya gayri resmi diyebiliriz. Taraflar maddelerin üzerinden geçerek, uzlaşı sağlamaya çalışıyorlar. Bu toplantıdan sonra bir açıklama yapılır mı bilmiyoruz. Çalışma Bakanı Bilgin'den bir açıklama bekliyoruz.
Gözler 14'den sonra Külliye'ye çevrilecek diyebiliriz. 2022 yılı asgari ücretinin belirlenmesini sağlayacak taraflar maddeler üzerinde anlaştılar ama tarafların arasına enflasyon girmişti. En nihayetinde iş verenin hükümetten destek talebi vardı. Dolayısıyla asgari ücretin en son belirleneceği yer Külliye olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 asgari ücretine ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammını bugün açıklayacaklarını duyurdu. Fakat açıklamadan dakikalar sonra Halk TV muhabiri Mevsim Altay Çalışma Bakanlığı'nda asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı salonun boş görüntülerini paylaştı. Bakanlıktaki boş salonu görüntüleyen Altay binadan çıkarıldığını duyurdu.
Kaynak: Halk TV
© Tüm hakları saklıdır.