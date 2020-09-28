Halk TV ekranının karartılma anı

RTÜK'ün verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasının kesinleşmesiyle Halk TV'nin ekranı gece 00.00'da karartıldı. Kanal, 2 Ekim Cuma'yı 3 Ekim Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı 00.00'da tekrar yayında olacak.

Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programındaki dış politika eleştirilerini yasa ihlali sayan RTÜK, Halk TV'ye, “Yayınlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz” maddesinden, 5 günlük ekran karartma cezası vermişti.