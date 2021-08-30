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Halde kasalarca kabağı çöpe döktüğü görüntüler tepki çekmişti; "Çürümüştü, yardım istediler, yardım ettim"

Kuvandyk Jorayev'in sınır dışı edileceği kaydedildi; kabakları çöpe attıran firma hakkında da idari süreç başlatıldı

30 Ağustos 2021 16:07

İstanbul Ataşehir'de halde kasalarca kabağı çöpe dökerken görüntülenen Kuvandyk Jorayev isimli kişi polis merkezinden çıkarılırken "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" dedi.
 
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde halde kasalarca kabağı çöpe dökerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepki gören Kuvandyk Jorayev isimli kişi geçen cumartesi gözaltına alındı.
 
Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen Kuvandyk Jorayev, Ataşehir İçerenköy Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından Pendik'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
 
Polis merkezinden çıkarılan Kuvandyk Jorayev, basın mensuplarına, "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" diye konuştu.
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