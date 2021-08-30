Halde kasalarca kabağı çöpe döktüğü görüntüler tepki çekmişti; "Çürümüştü, yardım istediler, yardım ettim"

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde halde kasalarca kabağı çöpe dökerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepki gören Kuvandyk Jorayev isimli kişi geçen cumartesi gözaltına alındı.
Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen Kuvandyk Jorayev, Ataşehir İçerenköy Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından Pendik'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Polis merkezinden çıkarılan Kuvandyk Jorayev, basın mensuplarına, "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" diye konuştu.