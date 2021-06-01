Hakan Altun normalleşme kararlarına tepki olarak enstrümanındaki telleri kesti: Bilmem anlatabildim mi?

01 Haziran 2021 19:41
T24 Video Haber Merkezi
Sanatçı Hakan Altun, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kademeli normalleşme kararlarının ardından eğlence ve müzik sektörünün beklentilerinin karşılanmamasına enstrümanındaki telleri keserek tepki gösterdi. Altun, “Bilmem anlatabildim mi?” dedi.
Pandeminin başından beri ilk kapanan alanlardan olan gece kulüpleri ve barlar 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak yeni normalleşme kurallarında yine kapalı kalmaya devam edecek. Mart 2020'nin başından beri kapalı olan gece kulübü ve barların açılmaması sosyal medyada tepki çekerken, pek çok kişi söz konusu kararı "yaşam tarzına müdahale" olarak yorumladı.
İnstagram hesabından bir paylaşım yapan sanatçı Hakan Altun da sanatçıların yaşadığı sıkıntılara enstrümanındaki telleri keserek tepki gösterdi. Altun, “Bilmem anlatabildim mi?” dedi.
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