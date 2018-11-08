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Gün Olur

Hakan Aksay'la video yorum: Yoksul bir ülkenin zengin ve mutlu sultanı

08 Kasım 2018 21:40

Hakan Aksay, Gün Olur video yorumunda Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'u ele aldı. "Türkmen Sultan"ın şarkı söylemekten araba yarışlarına, silah kullanmaktan beyin ameliyatlarına kadar bir dizi alanda sürekli ülke gündeminde olduğunu ve girdiği bütün seçimleri yüzde 90-97 gibi yüksek oranlarla kazandığını aktaran Aksay, en son 520 bin Euro'luk bir ralli otomobilinin Türkmenistan Devlet Başkanı'nın mal varlığına eklendiğini anlattı. Sahip olduğu doğalgaz kaynakları açısından dünya dördüncüsü olan Türkmenistan'da halkın büyük bir yoksulluğu ile Berdimuhammedov'un yaşam tarzı arasındaki tezatlığa dikkat çeken Aksay, bu durumu bir masala benzetti ve Berdimuhammedov'u "yoksul bir ülkenin zengin ve mutlu sultanı" olarak nitelendirdi.

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