Hakan Aksay'la video yorum: Türkiye-Rusya ilişkileri yok, Erdoğan-Putin ilişkileri var

Gün Olur video yorumda Hakan Aksay, hafta başında İstanbul'da Rusya lideri Putin'in de katılımıyla düzenlenen Türk Akımı törenini ve Türkiye-Rusya ilişkilerini yorumladı. Kutlamanın konusu olan Türk Akımı'nın henüz bitmediğini ve projeyle ilgili bazı belirsizlikler olduğunu vurgulayan Aksay, bu tür törenlerle Rusya ve Türkiye'nin Batı'ya mesajlar verdiği görüşünü dile getirdi. Rus gazetelerinden Türk-Rus ilişkileriyle ilgili bazı analizler aktaran Aksay, 3 yıl önceki uçak düşürme olayının hâlâ etkisini gösterdiğini, ticaretten enerjiye turizmden kültürel bağlara kadar her şeyin Suriye'deki savaşın gidişine endeksli olduğunu belirtti. Aksay şöyle devam etti: "Artık ortada eski anlamıyla Türkiye-Rusya ilişkileri kalmadı. Artık Erdoğan ile Putin'in ilişkilerinden bahsediyoruz."