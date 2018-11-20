T24 LogoT24 Logo
Gün Olur

Hakan Aksay'la video yorum: Türkiye-Rusya ilişkileri yok, Erdoğan-Putin ilişkileri var

20 Kasım 2018 22:34

Gün Olur video yorumda Hakan Aksay, hafta başında İstanbul'da Rusya lideri Putin'in de katılımıyla düzenlenen Türk Akımı törenini ve Türkiye-Rusya ilişkilerini yorumladı. Kutlamanın konusu olan Türk Akımı'nın henüz bitmediğini ve projeyle ilgili bazı belirsizlikler olduğunu vurgulayan Aksay, bu tür törenlerle Rusya ve Türkiye'nin Batı'ya mesajlar verdiği görüşünü dile getirdi. Rus gazetelerinden Türk-Rus ilişkileriyle ilgili bazı analizler aktaran Aksay, 3 yıl önceki uçak düşürme olayının hâlâ etkisini gösterdiğini, ticaretten enerjiye turizmden kültürel bağlara kadar her şeyin Suriye'deki savaşın gidişine endeksli olduğunu belirtti. Aksay şöyle devam etti: "Artık ortada eski anlamıyla Türkiye-Rusya ilişkileri kalmadı. Artık Erdoğan ile Putin'in ilişkilerinden bahsediyoruz."

ETİKETLER

hakan aksayTürkiye-RusyaGün Olurt24erdoğanputintürkakımsuriyeilişkidostumbaşkantürkiyerusya

Diğer Videolar

Rolden role girerek 81 kişiyi dolandırdı

...................

Beşiktaş Divan Kurulu'nda 'küfür' gerginliği

Koronavirüs taşıdığından şüphelenilen Çinli kadının karantinaya alınma görüntüleri gündem oldu

Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın çökme anı kamerada

O Ses Türkiye yarışmasında Kürtçe şarkı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İmamoğlu’ndan Atatürk heykeli talimatı: Değiştirilsin...

"Gençler erken boşalmadan yakınıyor, birçoğu sertleşme ilaçlarına bağımlı"...

Sabiha Gökçen’de parçalanan uçağın yardımcı pilotunun ifadesi ortaya çıktı: Kule...

Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu...

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24