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Gün Olur

Hakan Aksay'la video yorum: Rusya ile Ukrayna arasında savaş tehlikesi; krizin nedeni Türk Akımı mı?

27 Kasım 2018 22:48

Gün Olur video yorumda Hakan Aksay, son günlerde Karadeniz'de yaşanan gerilimi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tehlikesinin boyutlarını değerlendirdi. İki komşu devlet arasında çıkan askerî çatışma ihtimali ile bu ülkelerdeki iç siyasi denklemler arasındaki ilişkiyi sorgulayan Aksay, hem Putin'in hem de 31 Mart'ta devlet başkanlığı seçimlerine katılacak olan Poroşenko'nun reytinglerinde son dönemde düşme olduğuna işaret etti. Batı'nın Ukrayna-Rusya gerginliğindeki tutumunu da ele alan Aksay, daha sonra iki ülke arasında yaşanan kriz ile Türk Akımı Doğalgaz Hattı arasında bir bağlantı olup olmadığı konusunda görüşlerini dile getirdi.

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