Hakan Aksay: Türkiye’nin her alanda hareketlenmesi Rusya’yı tedirgin ediyor; Türkiye’nin Afganistan’da işin içine girmesi Rusya’da tepkilere yol açtı

T24 yazarı Hakan Aksay, Rusya’nın dış politika alanındaki hareketliliğin Rusya’yı tedirgin ettiğini, ABD’nin çekildiği Afganistan’da Türkiye’nin bir misyon üstlenmesinin de Rusya’da tepkilere neden olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin Afganistan kararının Rusya’daki yansımalarını anlatan Aksay, Afganistan kararının, batı ile ilişkileri güçlendirmek adına yapıldığı yorumlarının dile getirildiğini söyledi.

Hakan Aksay, ABD-Rusya ilişkilerini, Türkiye'nin Afganistan kararının Rusya'daki yansımalarını, Kuzey Akım 2 projesini ve Rusya'daki seçim sürecinde yaşananları Dış Politika ile İçli Dışlı'da, M.Kaan Kurtuluş'a yorumladı.

"Afganistan konusunda, işin içine Türkiye’nin girmesi, Rusya’da çeşitli tepkilere yol açtı"

“Rusya hem kendisi için hem bölgedeki eski Sovyet ülkeleri için hem de bölgedeki diğer ülkelerin sorunları için Afganistan’a çok dikkatli bakıyor. İşin içine Türkiye’nin girmesi, Rusya’da çeşitli tepkilere yol açtı” diyen Aksay, Türkiye’nin Afganistan kararının, ‘Türkiye’nin kendini abarttığını, Afganistan’a yönelik adımların Rusya’dan biraz daha uzaklaşmak ve Biden’la yakınlaşmak amacı taşıdığı’ şeklinde yorumlandığını söyledi.

“Türkiye’nin her alanda hareketlenmesi Rusya’yı tedirgin eden bir şey” diyen Aksay, Türkiye-Rusya ilişkilerindeki tartışmalı alanları dile getirerek “Kanal İstanbul projesinden tutun, belki de en başta rahatsız olduğu şeylerden biri, ‘bizim savaş halinde olduğumuz Ukrayna ile ve gerginlik yaşadığımız Polonya ile askeri ilişkileri geliştiriyorsunuz’ diyor. Bu ne anlama geliyor? Rusya, Türkiye ile hem işbirliği hem ciddi bir gerginlik içerisinde. Ve son gelişmelere bakılırsa gerginlik boyutu giderek artıyor” dedi.

"Biden Rusya’ya yönelik epey sert tutum sergiledi ama Çin’le ile ilgili yaklaşım biraz daha farklı"

ABD ve Rusya arasında başlayan yeni diyalog sürecinin, iki ülkenin ilişkilerine yansımasına yönelik soruya yanıt veren Aksay, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçildiği günden itibaren verdiği mesajları hatırlattı. Artık, ABD ve Rusya’nın oluşturduğu iki kutuplu dünyanın yerine ABD ve Çin’in merkezde olduğu iki kutuplu dünya oluştuğunu belirten Aksay, “Biden’ın hem Çin’i hem de Rusya’yı karşıt ülkeler olarak tanımladığını görüyoruz. Ama bunlar arasında birazcık fark var. Biden Rusya’ya yönelik epey sert tutum sergiledi ama Çin’le ile ilgili yaklaşım biraz daha farklı. Çin’in de ABD’ye karşı tavrı Rusya’ya karşı tavrından biraz farklı” diye konuştu.

Aksay, Biden’ın Putin ve Rusya ile karşı karşıya gelme konusunda kararlı göründüğünü, iki ülkenin ilişkilerinin çetin aşamalardan geçeceğini söyleyen Aksay, bu aşamaların hem ABD hem Rusya ile ilişkileri olan Türkiye gibi ülkeler açısından da çok zor denklemleri gündeme getirebileceğini söyledi.

"Biden, zaten bitmiş olan bir projeye bir onay verdi"

Kuzey Akım 2 boru hattının yıllardan beri yapılan ve yüzde 99’u bitmiş olan bir proje olduğunu hatırlatan Aksay, ABD Başkanı Biden’ın geldiğinde çoğu bitmiş olan bu projeyi kucağında bulduğunu, AB’nin en güçlü üyelerinden Almanya’nın Kuzey Akım 2 hattının bir an önce açılmasını istediğini ifade ederek “ABD, AB ile ilişkileri iyileştirmek istiyor. Avrupa birliğinin içinde ABD’nin en güvenilir müttefiki İngiltere artık yok. Peki ne yapacak? AB’nin belli başlı yöneticileri ile ve an başta Almanya ile ilişkilerini geliştirmek durumunda. Merkel, Biden’la yaptığı görüşmenin en tepesindeki konu bu Kuzey Akım 2 hattının açılmasıydı. Biden da zaten Almanya ile ilişkileri kötüleştirmek istemedi dolayısıyla zaten bitmiş olan bir projeye bir onay geldi. Bu Kremlin’de bir zafer nidasıyla kutlandı. Ancak bana sorarsan bu zafer Rusya'dan çok Almanya'nın zaferi” dedi.