Hakan Aksay sordu, Serhat Güvenç yanıtladı: ABD'nin Suriye'den çıkması, Türk-Rus ilişkilerinde kötüleşmeye yol açabilir

Kadir Has Üniversitesi'nden Profesör Serhat Güvenç, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında Suriye'deki gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı. Amerikan Başkanı'nın Suriye'den çıkma kararıyla ilgili olarak ABD içinde çelişkili tutumlar olduğunu ama eğer "Başkomutan Trump"ın dediği olursa bu gelişmenin bölgedeki dengeleri değiştireceğini söyleyen Güvenç, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden kötüleşebileceğini öne sürdü. Ankara'nın şu ya da bu şekilde Suriye'de uzun süreliğine kendine bir alan yaratmaya çalıştığını, bu durumun ise hem Moskova'nın hem de Şam'ın hoşuna gitmediğine dikkat çekerek şöyle dedi: "Türkiye bunun yönetilebilir bir süreç olduğunu düşünebilir. Ama gelişmeler Rusya ile ciddi sorunlar yaratabilir. Diğer taraftan Türkiye'nin Rus S-400 füzelerinden vazgeçmesi ve Amerikan Patriot sistemini ve F-35 uçakları alması için ABD'nin yoğun çabası var. Bu durum Türk dış politikasını yeni bir yol ayrımına götürebilir." ABD'nin Suriye'den çıkmasıyla birlikte zor durumda kalacak olan Kürtlerin Şam rejiminin desteğini almaya çalışabileceğini ama Kobane sonrası düşledikleri gelişmeleri hayata geçiremeyeceklerinin belli olduğunu ifade eden Güvenç, "Suriye'de Kürtlerin devri kapanmasa da inkıtaya uğruyor" dedi.