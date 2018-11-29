Hakan Aksay sordu, Murat Sabuncu yanıtladı: AKP büyük kentleri kaybederse erken genel seçimler gündeme gelebilir

Gazeteci yazar Murat Sabuncu, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında yerel seçim süreciyle ilgili soruları cevapladı. 31 Mart seçimlerinde yerel sorunlar ve hizmetlerden çok, siyasetin konuşulacağını söyleyen Sabuncu, oyları düşmekte olan AKP'nin, MHP ile ittifaka mecbur olduğunun altını çizdi. "Ne iktidar açık ara önde, ne de muhalefet umutsuz" diyen Murat Sabuncu, AKP'nin büyük kentleri kaybetmesi durumunda erken genel seçimlerin gündeme gelebileceğini savundu. CHP ile İyi Parti ve SP'nin işbirliği çabalarına değinen Sabuncu, HDP ile de dolaylı bir ittifakın oluşabileceğini dile getirdi ve AKP'nin Diyarbakır adayıyla ilgili olarak şöyle dedi: "AKP'li sivil bir Kürdü değil de bir kayyımı aday göstermek, bölge halkıyla restleşme yolunda atılmış bir adımdır."