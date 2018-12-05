T24 LogoT24 Logo
Gün Olur

Hakan Aksay sordu, Levent Gültekin yanıtladı: İyi Parti muhalefete kötülük yapıyor, CHP dağınık, HDP ise en kötü döneminde

05 Aralık 2018 02:51

Gazeteci yazar Levent Gültekin, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında yerel seçim süreciyle ilgili soruları cevapladı. İktidarıyla ve muhalefetiyle siyaset dünyasının toplumun gerisinde kaldığını vurgulayan Gültekin, muhalefetin iktidarı yenmek için bir strateji üretemediğini, herkesi kucaklayan yeni bir "biz" kavramına ihtiyaç olduğunu söyleyerek tek tek muhalif partilerin durumunu değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığına aday olmasının bir tür isyan ve seçimlerin sonucunu etkileme girişimi olduğunu belirten Levent Gültekin, bazılarının bunu "makam arzusu" olarak yorumlamasının kendisini çok rahatsız ettiğini anlattı. CHP yönetiminden İstanbul'da bir ilçenin belediye başkan adaylığı için teklif aldığını açıklayan Gültekin, teşekkür ederek bunu reddettiğini, kendini siyasetçi olarak görmediğini ekledi.

ETİKETLER

levent gültekinhakan aksayvideoyerel seçimiyi partichpistanbulmakamakperdoğanbaşkancumhurbaşkanıteröryerel seçim

Diğer Videolar

Kediye tekme atan şahsa para cezası

Öğrenciler ulaşım zammını ‘yetersiz bakiye’ sesiyle protesto etti

Kontrolden çıkan araç iş yerine daldı; vatandaşlar ezilmekten son anda kurtuldu

Mandalar kaplıcanın tadını çıkarıyor

Kuzular ile annelerinin buluşması: Birbirlerini sesten ve kokudan tanıyorlar

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı: Sürekli kaza oluyor burada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

'Kutsal topraklarda' porno çekip Pornhub'a yüklediler; yüz binlerce kişiyi karşılarına...

Türkiye'de evlenme oranı son 10 yılda yüzde 25 düştü...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24