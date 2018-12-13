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Gün Olur

Hakan Aksay sordu, Feryal Öney ve Vedat Yıldırım yanıtladı: Hapistekiler çıksa da beraber türkü söylesek!..

13 Aralık 2018 18:55

Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programının konukları bu kez Kardeş Türküler'in solistleri Feryal Öney ve Vedat Yıldırım'dı. Konu ise kültür hayatı ve Kardeş Türküler'in 25. yılıydı. Çeyrek yüzyıllık öykülerini anlatan Kardeş Türküler solistleri, son yıllarda yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Alternatif kültür ve sanat hayatının zor durumda olduğunu vurgulayan Yıldırım, "kültürel atmosferin rahatladığı, toplumsal barışın egemen olduğu bir ortama ihtiyaç duyulduğunu" söylerken, Öney de toplumun korku içinde olduğu son 3-4 yılda zaman zaman "insanlar konserlerimize gelir mi diye kuşkulandığımız oluyor" dedi. 25 yıldır 20-25 dilde türkü söylediklerini belirten Yıldırım, yeni projelerinden söz ederken Ahmet Kaya'nın hayatından kesitlerin yakında Kardeş Türküler'le tiyatro sahnesine çıkacağını müjdeledi. Vaktiyle Sırrı Süreyya ile Selahattin Demirtaş ile birlikte türküler söylediklerini hatırlatan Öney ise söyleşiyi şu sözlerle bitirdi: "İçeri atılanların çıkmasını ve beraber türkü söyleyip halay çekmeyi hayal ediyoruz."

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