Hakan Aksay sordu, Cihangir İslam yanıtladı: CHP ve SP tabanlarının bir arada yaşama kararlılığı Türkiye'nin önünü açacak

Saadet Partisi İstanbul milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında siyaset gündemini değerlendirdi. CHP ve Saadet Partisi'nin siyasetin geleceği açısından iki ana aktör olduğunu savunan İslam, bu iki partinin tabanlarının birbirlerini kimlikleriyle kabul etmesinin ve bir arada yaşama kararlılığının Türkiye'nin önünü açacağını vurguladı. SP'nin Kürtlerle bir araya gelmemek gibi bir sorunu olmadığının altını çizen İslam, muhaliflerin yerel seçimler sürecinde birbirleriyle dayanışma içinde olmasının önemli olduğunu belirtti. Meclis kürsüsünden yaptığı bir konuşma üzerinden soruşturma açılmasının, milletvekili özgürlüğüne darbe anlamına geleceğini söyleyen İslam söyle konuştu: "Türkiye yol ayrımındadır: Ya monarşi üzerinden tiranlığa gidecek, ya da çoğulcu demokrasiyi seçecektir."