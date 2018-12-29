Hakan Aksay sordu, Bekir Ağırdır yanıtladı: Kültürel kutuplaşma olumlu enerji yaratamadı, artık ekonomik fay hatları harekete geçiyor

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında yerel seçim süreciyle ilgili soruları yanıtladı. CHP'nin bir yandan değişmeyi istediğini, bir yandan da aklının ya da yüreğinin bir tarafının değişmek istemediği izlenimini verdiğini söyleyen Ağırdır, ana muhalefet partisinin son yıllarda daha çok isimler üzerinden iktidar blokundan oy almak peşinde olduğunu belirtti. Binali Yıldırım'ın adaylığıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "AK Parti'nin, Tayyip Erdoğan'ın 1994'te başlattığı yürüyüşten kalan son yoldaşı Yıldırım'ı da mevziye sürmüş olması, risk hissedilmesinin bir işaretidir. Yüzde 51/49'luk dengenin tersine dönmesi mümkündür." Seçmen profilindeki yeni eğilimleri değerlendiren KONDA Genel Müdürü, özellikle metropollerde ve gençlerde büyük bir değişim olduğunu vurguladı. Korku ve lümpenleşme gibi çeşitli faktörler yüzünden bazen yeni eğilimlerin net olarak ortaya çıkmamasına rağmen, "Türkiye toplumunun zihin dünyası - demokrasi, laiklik, cinsiyet eşitliği ve başka alanlarda - evrensel değerlere doğru akıyor" dedi. Uzun süredir toplumsal kutuplaşmanın kültürel fay hatları üzerinden (“Türk, Kürt, Sünni, Alevi, muhafazakar, seküler, dindar, az dindar, ateist gibi”) ilerlediğini, ancak bunun olumlu bir enerji ortaya koyamadığını dile getiren Ağırdır, Ağustos ayından bu yana “kültürel değil ekonomik, sınıfsal fay hatlarının harekete geçtiği" görüşünü savundu ve bu değişikliğin farklı çözümlere yol açabileceğini ifade etti. Bu yeni dinamiğin önümüzdeki dönemde ("belki 3, 5 ya da 8 yılda") siyasetin gidişini belirleyeceğini söyledi. Ama 3 ay sonraki seçimlere ne kadar yansıyacağının belli olmadığını kaydetti. Bir başka yeni eğilimi de "seçmenlerin artık kendi partisine duyduğu aşktan çok öteki partilere karşı hissettiği nefretten besleniyor olması" olarak açıklayan Ağırdır, yerel seçimlerde iktidar ve muhalefet bloklarının kendi içinde oy kaymaları görülme ihtimaline dikkat çekti. 31 Mart'ta AKP'lilerin bir kısmının MHP'ye kayabileceğini veya oy kullanmayabileceğini ifade etti.