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Gün Olur

Hakan Aksay sordu Bekir Ağırdır yanıtladı: Bugün seçim yapılsa ne olur, halk Batı karşıtlığını destekliyor mu?

24 Ekim 2018 03:40

T24 T24 yazarı Hakan Aksay'ın video söyleşileri, Türkiye'nin en köklü ve güvenilir kamuoyu araştırma kurumlarından KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'la başladı. Aksay, T24'te "Gün Olur" adı altında yapacağı dizi söyleşilerle siyasetten dış politikaya, ekonomiden sanata, hayatın her alanından konuklar ağırlayacak. Gün Olur'un ilk konuğu olan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Hakan Aksay'ın sorularını yanıtlarken, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi partilerin aldıkları oy oranlarında -bugün itibarıyla- değişiklikler gözlendiğinin altını çizdi. Hem AKP'nin, hem CHP'nin oy oranlarında düşüş gözlendiğini vurgulayan Ağırdır, "Bugün seçim olsa ne olur" sorusu eşliğinde iktidar ve ana muhalefetin yanı sıra MHP, HDP ve İyi Parti'nin durumlarını ve olası oy kaymalarını değerlendirdi. Türkiye'de halkın büyük bir kesiminin özlediği hayatın Doğu'da mı, Batı'da mı olduğu konusunu da değerlendiren Bekir Ağırdır'a göre, ekonomik sıkıntılar halkın Batı dünyasına atfettiği değeri artırıyor. Bekir Ağırdır'ın siyaset ve halkın gündemine ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerini, Hakan Aksay'ın "Gün Olur" programının videosunda izleyebilirsiniz.

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